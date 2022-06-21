Максим Галкин может сесть в тюрьму на десять лет, если в России его арестуют.

Максим Галкин может сесть в тюрьму на десять лет, если в России его арестуют.После начала спецоперации на Украине ряд российских звезд не поддержали действия российских властей и покинули страну. Кроме того, некоторые начали критиковать Россию из-за рубежа. Поклонники отказались от таких звезд и теперь многие уверены, что карьера скандалистов на родине закончена, а их свободе может угрожать реальный тюремный срок.Среди тех, кто заслужил себе сомнительную репутацию, шоумен Максим Галкин. Еще недавно он рекламировал россиянам различные товары, зарабатывая немалые деньги, а уже сегодня может попасть под статью.Ведущий Дмитрий Дибров заявил в программе НТВ "Секрет на миллион", что юморист якобы обманывал россиян, наживаясь на их доверчивости. Однако юрист Сергей Черский отметил, что уголовная ответственность для Максима Галкина может наступить совсем не из-за этого."Галкин может быть привлечен к уголовной ответственности лишь в том случае, если в его высказываниях найдут состав преступления", – отметил юрист.Пока поклонники выясняют, за что же можно наказать нерадивых артистов, Максим Галкин продолжает строить карьеру в Израиле и проводить концерт за концертом. Судя по всему, юморист решил статься там навсегда.Напомним, ранее в Госдуме приняли закон об уголовной ответственности за распространение неправдивой информации о действиях армии России. Речь идет о публикациях в соцсетях, комментариях, агитации, высказываниях общественных деятелей и участии в акциях. Наказание может достигать лишения свободы на десять лет.