Муж Юлии Меньшовой редко рассказывает об отношениях со звездной супругой.

Муж Юлии Меньшовой редко рассказывает об отношениях со звездной супругой.Супруги познакомились еще в середине 90-х и после пары лет совместной жизни решили пожениться. Правда, их отношения не всегда были идеальными. В одно время возлюбленные оказались на грани окончательного разрыва и даже на четыре года разъехались друг от друга. Но брак Юлии Меньшовой и Игоря Гордина спасли дети, которые никак не могли смириться с расставанием родителей.Если дочь Веры Алентовой время от времени рассказывает об отношениях с мужем, то ее супруг, как правило, хранит молчание. Зато актер раскрыл страшную подноготную жизни с женой в Москве, куда еще будучи молодым перебрался из Петербурга. Отношение к столице у актера неоднозначное: то любовь, то неприязнь – с последней, кстати, он нашел способы борьбы."Если бы было совсем тяжело, эмигрировал бы в Петербург. Москва — часть моей жизни, я не могу ее не любить, поэтому выбираю здесь свои дорожки и пути, по которым приятно обходить сносящую тебя энергию толпы", – откровенно признался муж Юлии Меньшовой.Казалось бы, можно спрятаться от людской суеты в каком-нибудь парке, но и их в Москве Игорь Гордин не принимает. В последний раз он гулял там с еще маленькими детьми, которых Юлия Меньшова, судя по всему из-за плотного графика, подобно кукушке оставляла мужу.