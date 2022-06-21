Недавно в Сети ходили слухи о том, что Этери Тутберидзе теперь якобы переметнулась в США и теперь будет тренировать зарубежных спортсменов.

Недавно в Сети ходили слухи о том, что Этери Тутберидзе теперь якобы переметнулась в США и теперь будет тренировать зарубежных спортсменов.У заслуженного тренера России Этери Тутберидзе есть дочь Диану Дэвис, которая начала спортивную карьеру уже в шесть лет и к 19 годам добилась немалых успехов. По словам 48-летней Тутберидзе, девочка родилась в 2003 году в Америке от мужа, гражданина США. Также она рассказывала, что развелась с мужчиной и публично чуть ли не похоронила его, заявив, что у Дианы нет отца. Среди причин расставания фигурировала версия о то, что мужчина не захотел бросить США и уехать в Россию вместе с женой и дочерью, поэтому семья распалась.Сейчас Диана Дэвис находится в США, судя по ее публикациям. На днях она показала в своих соцсетях статного мужчину в деловом костюме и солнцезащитных очках, который сыто и довольно улыбался и приобнимал 19-летнюю красотку.Поклонники пришли к выводу, что это не кто иной как бывший муж Этери Тутберидзе. Ведь ее дочь подписала снимок как "День отца". Сзади в помещении была надпись "Добро пожаловать в Лас-Вегас". Судя по всему, семья воссоединилась, и теперь бывший муж Тутберидзе является тайным покровителем спортивной карьеры ее дочери в Америке.Напомним, ранее ходили слухи о том, что дочь Этери Тутберидзе и ее партнер Глеб Смолкин будут представлять сборную США, а сама Этери якобы будет воспитанников за рубежом и строить там карьеру. Однако взбешенный тренер не призналась и назвала эту информацию фейком.