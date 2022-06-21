Знаменитость не раз сталкивалась с тяжелыми испытаниями.

Знаменитость не раз сталкивалась с тяжелыми испытаниями.Юлия Маврина всегда торопилась жить. Она вышла на сцену в 5, стала звездой в 17, выскочила замуж в 18. Казалось, так будет всегда, но после 30 лет актриса внезапно перестала сниматься и закрылась от публики. Сегодня Юлия живет в поселке и называет себя отшельницей.Юлия Маврина появилась на свет в 1984 году. Будущая знаменитость с самого детства знала, что хочет стать актрисой, и упорно шла к своей цели. В возрасте пяти лет Юля дебютировала на сцене, в школьные годы начала заниматься актерским искусством, а в 14 лет стала студенткой театральной академии.В 2002 году Маврина дебютировала на экранах и снялась сразу в двух громких проектах: драме "Письма к Эльзе" и мюзикле "Золушка". Первые работы принесли молодой актрисе узнаваемость и востребованность, однако настоящая популярность пришла к ней после выхода сериала "Дочки-матери".Карьера Юлии быстро шла в гору, но и личная жизнь была не менее насыщенной. В первый раз знаменитость пошла под венец уже в 18 лет. С супругом-американцем, который был старше на 30 с лишним лет, актриса прожила всего два года. Имя своего первого избранника Маврина не обнародует.Следующий супругом Юлии Мавриной стал дирижер Святослав Лютер. Второй спутник тоже был значительно старше – их разница в возрасте составляла 13 лет. В 2005 году артистка подарила мужу дочку Алису, однако они не смогли сохранить семью. Когда супруги развелись, малышка осталась жить с отцом. Юлия боялась, что с ней девочке будет плохо.Несмотря на два неудачных союза, знаменитость не поставила на своей личной жизни крест. В 2009 году она вышла за актера Никита Зверева, но третья попытка создать семью тоже не увенчалась успехом. Спустя два года супруги расстались. Артистке исполнилось всего 27, а это был уже ее третий развод.Намного тяжелее, чем неудачи в любви, Юлия переносила разлуку с дочерью. Долгие годы актриса довольствовалась лишь редкими встречами с девочкой, которые ей буквально приходилось вымаливать. Все неожиданно закончилось 10 лет спустя. Святослав сам привез Алису и оставил бывшей жене на воспитание. Маврина была на седьмом небе от счастья, пока не узнала, что экс-супруг покончил с собой.Известие о кончине второго мужа стало для Юлии настоящим ударом. Она перестала появляться на публике, приостановила карьеру и закрылась от общественности. Сейчас, в свои 37 лет, Маврина живет в поселке и называет себя отшельницей. Актриса воспитывает дочку, изготавливает кукол и свечи в собственной мастерской и давно не появляется на экранах и сцене. Последний проект с ее участием, сериал "Ирония любви", вышел на экраны в 2020 году.