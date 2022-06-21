На участках федеральных трасс М-7 Волга и Р-132 Золотое кольцо, проходящих через четыре деревни Владимирской области установят новые светодиодные фонари. Об этом 21 июня сообщили в Упрдор

На участках федеральных трасс М-7 Волга и Р-132 Золотое кольцо, проходящих через четыре деревни Владимирской области установят новые светодиодные фонари. Об этом 21 июня сообщили в Упрдор Москва – Нижний Новгород. Новое освещение до конца 2022 года появится на дороге в селе Торчино и Камешковских деревнях Дворики, Хохлово, Новая Быковка. Ранее стало известно, что на