По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд.

В Гусь-Хрустальном предприниматель украл деньги у 55 учреждений образования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.На протяжении нескольких лет бизнесмен, не имея лицензии для проведения испытания электроустановок, заключал договоры подряда на проведение работ с руководителями образовательных учреждений. Втёршись в доверие директоров и заведующих, аферист обманул их на 850 тысяч рублей.По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд.