Водитель внедорожника погиб после столкновения с фурой на трассе в Киржачском районе 20 июня. Об этом сообщили в региональном УМВД. Авария произошла примерно в 14:00 на 147 км трассы А-108 у деревни

Водитель внедорожника погиб после столкновения с фурой на трассе в Киржачском районе 20 июня. Об этом сообщили в региональном УМВД. Авария произошла примерно в 14:00 на 147 км трассы А-108 у деревни Аленино. По предварительной информации, 62-летний водитель грузового автомобиля «Скания» выехал на красный и врезался в Ford Explorer, которым управлял 68-летний мужчина. Водитель иномарки