Ему грозит до 15 лет колонии.

В Коврове мужчине грозит до 15 лет тюрьмы за убийство матери. Будучи пьяным, он до смерти забил потерпевшую кулаками.По версии следствия, вечером 24 марта на почве бытового конфликта он умышленно нанёс потерпевшей 19 ударов по голове, шее, телу и ногам. За медицинской помощью женщина не обратилась. Вернувшись с работы 26 марта, сын обнаружил пострадавшую мертвой. Поняв, что женщина скончалась от его побоев, он не стал вызывать скорую помощь.Вспомнив, что семь лет назад она уходила из дома и вернулась только через неделю, злоумышленник решил сокрыть совершенное им преступление. Обвиняемый отнёс труп в сарай и закопал её.Впоследствии он написал заявление в полицию, в котором сообщил о пропаже матери. Оперативники быстро выяснили, что версия об исчезновении является выдумкой. На допросе ковровчанин сознался в убийстве.Уголовное дело передано в Ковровский городской суд для рассмотрения.