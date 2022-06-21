Перечень уточнений состоит из трех пунктов.

Минфин РФ предлагает ввести три новые льготы по уплате подоходного налога. Это необходимо для повышения объективности, социальной справедливости и решения неурегулированных вопросов. Например, первое предложение подразумевает, что при увольнении работника нужно освободить от налогообложения как выплаты его выходного пособия и среднемесячной зарплаты, так и остальные компенсационные выплаты, предусмотренные законом. Подробности рассказали журналисты РБК.Вторая возможная льгота заключается в распространении права на социальный налоговый вычет после оплаты медицинских услуг, оказанных официально недееспособным детям. А третья направлена на предоставление регионам права уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ во время сделок с унаследованной, приватизированной или подаренной недвижимостью.Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал журналистам РБК, что вышеперечисленные льготы могут оказаться бессмысленными для россиян с невысокими доходами. По его словам, многие семьи сами живут в унаследованных квартирах или сдают их в аренду, а не спешат продавать. Вдобавок семьи с детьми-инвалидами не всегда могут воспользоваться платными медицинскими услугами, вычет за траты на которые им хотят увеличить.