Опубликованы кадры жесткого избиения жительницы Волгограда.

Опубликованы кадры жесткого избиения жительницы Волгограда.В Волгограде потрясены чрезвычайным происшествием, произошедшим прямо на детской площадке. Совершенно не стесняясь присутствующих детей, один из местных жителей бросился с кулаками на женщину. Видеозапись преступления уже доступна широкой аудитории.Об этой жуткой истории рассказала сама потерпевшая. Как оказалось, жительницу Волгограда избил ее бывший муж. Его действия сняли камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как мужчина подходит к женщине, хватает ее за голову и шею, после чего валит на землю.Пострадавшая сообщила журналистам, что бывший муж и раньше нападал на нее, а их брак сопровождался конфликтами. Благо, на сей раз неадекватного мужчину быстро оттащили люди, присутствующие на детской площадке.