В Якутии исчез с радаров небольшой самолет Ан-2. На борту находились три человека, передает . МЧС сообщает, что в назначенное время судно не приземлилось в назначенном месте. Ан-2 должен был ..

В Якутии исчез с радаров небольшой самолет Ан-2. На борту находились три человека, передает .МЧС сообщает, что в назначенное время судно не приземлилось в назначенном месте. Ан-2 должен был пролететь по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг, отмечает .По данным , помимо людей (двух членов экипажа и пассажира) на самолете присутствует груз весом в тонну.После исчезновения самолета СК РФ возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося, пишет . На поиски пропавшего борта отправили поисково-спасательную группу.