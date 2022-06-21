Владимирская область заняла 65 место из 85 регионов России в рейтинге регионов по доходам населения, опубликованным РИА Новости 20 июня. Почти 12% жителей региона оказались за чертой бедности.

Владимирская область заняла 65 место из 85 регионов России в рейтинге регионов по доходам населения, опубликованным РИА Новости 20 июня. Почти 12% жителей региона оказались за чертой бедности. Регионы оценивали по двум критериям: доля населения, проживающего за официальной чертой бедности и соотношения медианных доходов (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше