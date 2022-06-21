За чертой бедности в 33-ем регионе проживает 11,7%.

Владимирская область заняла 65 место в рейтинге субъектов РФ по доходам населения. Данные предоставили коллеги из .За чертой бедности в 33-ем регионе проживает 11,7% владимирцев. В количественном выражении это почти 155 тысяч жителей. Все соседи обогнали нас: Нижегородская область расположилась на 18 строчке, Ярославская на 31, Рязанская на 50, а Ивановская на 61.В лидерах по итогам прошлого года оказались Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. Замыкают список Горный Алтай, Ингушетия и Тува.