Как сообщает ведомство, они допустили ошибки в отчёте о расходовании партийных касс. Партийцам грозят штрафы от 50 до 300 тысяч рублей.

Избирком Владимирской области составил на «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» и «Народно-патриотическую партию России – Власть Народу» два протокола. Как сообщает ведомство, они допустили ошибки в отчёте о расходовании партийных касс.Первые нарушили срок подачи документов, а вторые вообще не сдали ведомость. При этом нарушения оказались повторными. Протоколы направлены в мировой суд для рассмотрения.Партийцам грозят штрафы от 50 до 300 тысяч рублей.