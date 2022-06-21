Теперь они должны совершать не менее 2500 рейсов ежемесячно.

Во Владимире официально передали «Владимирпассажиртрансу». Контракт заключён на 10 лет.Новый транспорт, приобретённый за 252 млн рублей за счёт средств инфраструктурного кредита, вышел на маршруты уже 30 мая. Однако аукцион по распределению машин завершился на днях. На торги заявилась лишь одна организация, которая и эксплуатировала подвижной состав в течение июня.Теперь автобусы должны совершать не менее 2500 рейсов ежемесячно.Напомним, что всего в областной центр 12 ЛИАЗов вместимостью до 105 пассажиров и два ПАЗика вместимостью до 59 человек.