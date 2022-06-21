Следственные органы возбудили уголовные дела. Проводится расследование.

Во Владимире начальник колонии и ряд его подчиненных уволены после драки между заключёнными. Глава регионального УФСИН привлечён к дисциплинарной ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе ФСИН России.В ИК-5 между осуждёнными произошел конфликт, в результате которого шесть зэков избили одного. Пострадавший был госпитализирован в больницу c тяжкими телесными повреждениями.«В регион прибыла группа сотрудников центрального аппарата, которая установила, что причиной послужило ослабление контроля за соблюдением режима содержания», - пришли к выводу проверяющие.Следственные органы возбудили уголовные дела. Проводится расследование.