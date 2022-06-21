По решению суда женщина обязана ежемесячно перечислять 30% доходов на содержание двух своих дочерей.

Во Владимире с 30-летней матери взыскали 350 тысяч рублей долгов по алиментам. Об этом сообщает пресс-службе регионального УФССП.По решению суда женщина обязана ежемесячно перечислять 30% доходов на содержание двух своих дочерей. Однако бабушка, взявшая их под опеку денег так и не дождалась. Пенсионерка обратилась к судебным приставам.Сотрудники службы запретили жительнице Владимира выезд из страны, а потом пришли домой и арестовали бытовую технику. На горе-мать составили протокол. Ей грозил арест. В результате действия ведомства побудили даму перечислить указанную сумму.Текущие алиментные платежи находятся на контроле судебных приставов.