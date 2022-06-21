17 июня Областной театр драмы представил премьеру спектакля “Холстомер”, поставленного по мотивам повести Льва Николаевича Толстого. Несмотря на то, что главными героями являются кони,

17 июня Областной театр драмы представил премьеру спектакля “Холстомер”, поставленного по мотивам повести Льва Николаевича Толстого. Несмотря на то, что главными героями являются кони, это история совсем не о животных. Сергей Грицай, инсценировщик, хореограф и постановщик спектакля А она так и написана, она написана про людей в общем-то. Она просто фантастическая история. Говорящая лошадь рассказывает