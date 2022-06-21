Стоимость работ превышает 18 млн рублей. Срок выполнения контракта — до 15 июля.

Во Владимире выравнивают пересечение дороги по улице Большая Нижегородская с железнодорожными путями, ведущими «Точмашу». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.В роли подрядчика выступает компания «ВладСК». Стоимость работ превышает 18 млн рублей. Срок выполнения контракта — до 15 июля.Как сообщил директор фирмы Александр Борисов, выполнено устройство выравнивающего слоя высотой 15 см. Началась укладка асфальта. После завершения работ проезжая часть и пути будут расположены на одном уровне, что позволит увеличить пропускную способность автомагистрали.Параллельно рабочие ведут ремонт тротуара от поворота на завод до остановки «Владимирский химический завод». Удаляется старое покрытие и бортовой камень. Началась установка новых бордюров.