Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

Во Владимире девушка спасла тонувшего в пруду 4-летнего мальчика. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.Происшествии случилось накануне в парке Загородный. Марина Прохорова пришла на набережную для фотосессии. К водоему подошли несколько детей, которые кормили уток. Один из них наклонился вперёд и упал в воду. Девушка бросилась в воду и вытащила его.Глубина в пруду небольшая, но испугавшийся ребёнок вполне может захлебнуться. К счастью, на этот раз все обошлось. Представители парка дали девушке вещи, чтобы переодеться, а малыша напоили чаем.Добавим, что на протяжении последних двух месяцев и региональные СМИ, и МЧС чуть ли не ежедневно напоминают родителям о том, что не следует оставлять маленьких детей без присмотра. Особенно вблизи водоёмов. Однако, как мы видим, на предупреждения реагируют далеко не все.Летом 2022 года на в реках и озёрах Владимирской области уже утонули четыре человека, в том числе