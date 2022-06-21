Об этом сообщает СУ СК по региону.

Во Владимире осудят бывшего начальника оперативного отдела Покровской исправительной колонии. По версии следствия, 29-летний мужчина договорился с двумя осужденными о том, что поддержит их ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает СУ СК по региону.Экс-начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области получил от осужденных 950 тысяч рублей. Деньги мужчине перевели родственники отбывающих наказание.Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.