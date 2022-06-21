На фигуранта завели уголовное дело о краже. Мужчина арестован. Полицейские устанавливают места сбыта похищенного имущества.

Во Владимире задержан подозреваемый в серии краж велосипедов. Ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 100 тысяч рублей.В апреле в дежурную часть поступило несколько сообщений о кражах транспортных средств. Неизвестный похищал имущество, не оборудованное тросовым замком, с лестничных площадок.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, опера из угро установили, что к преступлениям имеет отношение ранее судимый 29-летний владимирец. На допросе он признался в восьми эпизодах. Шесть он продал, два - изъяли сотрудники МВД.На фигуранта завели уголовное дело о краже. Мужчина арестован. Полицейские устанавливают места сбыта похищенного имущества.