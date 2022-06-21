Как рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород», дорожники смонтируют светодиодные фонари, которые обеспечат освещенность не менее 20 люксов.

Во Владимирской области на трассе Р-132 установят освещение. Коммуникации проведут в Двориках, Хохлово, Новой Быковке и Торчино. Длина линий превысит шесть километров.Как рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород», дорожники смонтируют светодиодные фонари, которые обеспечат освещенность не менее 20 люксов.Напомним, что в 33-ем регионе подсветка также появится на 12 наземных пешеходных переходах.