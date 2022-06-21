Если деньги перевели без вашего участия, незамедлительно обратитесь в банк, заблокируйте карту и в течение суток напишите заявление о несогласии с транзакцией, а также заявление в МВД.

Во Владимирской области мошенники воруют деньги людей под предлогом получения кэшбэка. Об этом рассказали во владимирском отделении Банка России.Аферисты звонят клиентам банков и говорят, что у них накопились бонусы. Далее они предлагают активировать вознаграждение, проведя транзакцию по телефону. Владельца карты просят назвать реквизиты, код подтверждения и крадут средства со счёта.Преступники также обманывают жителей, создавая сайты, на которых предлагается компенсировать потери, понесённые в результате мошенинчеств. Перед оформлением выплаты злоумышленники предлагают заполнить форму с личными данными. Итог известен.«Банки не компенсируют списанные средства, если человек лично сообщил свои персональные данные, которые помогли обнулить счета. Если деньги перевели без вашего участия, незамедлительно обратитесь в банк, заблокируйте карту и в течение суток напишите заявление о несогласии с транзакцией, а также заявление в МВД», – резюмировал эксперт Владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.