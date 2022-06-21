В рамках антикризисных мер введён мораторий на проведение надзорных мероприятий.

Во Владимирской области проверки бизнеса сократились в шесть раз. В рамках антикризисных мер введён мораторий на проведение надзорных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.«Средняя проверка занимает 8 – 9 рабочих дней, и на неё отвлекается минимум три человека. Если это всё пересчитать, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит предпринимателям более 60 млрд рублей по всей стране», - приводит Белый дом данные Минэкономразвития.Теперь вместо планового мероприятия возможен профилактический визит.«На госуслугах запущен , с помощью которого бизнесмены могут сообщить о нарушениях запрета. Жалобы можно писать и на электронную почту Минэкономразвития », - уточнили в департаменте предпринимательства.Добавим, что автоматически на год продлеваются сроки действия лицензий и других видов разрешительных документов. Из-за санкций на 12 месяцев переносится необходимость получать подтверждение соответствия выпускаемой продукции.