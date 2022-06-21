Врио губернатора Александр Авдеев поручил департаменту предпринимательства и туризма подготовить план по оборудованию большего количества пляжей во Владимирской области. Врио главы

Врио губернатора Александр Авдеев поручил департаменту предпринимательства и туризма подготовить план по оборудованию большего количества пляжей во Владимирской области. Врио главы региона считает, что в регионе мало мест для купания. «В этом году у нас всего 33 разрешённых места для купания по всей области. Еще более 20 не организованы под безопасный отдых. Убеждён, бороться с