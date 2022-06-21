За последние сутки во Владимирской области выявлено 8 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 11 человек, что на 11 больше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявлено 8 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 11 человек, что на 11 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 143. В лидерах по приросту Владимир – 5 заболевших за сутки. На втором месте расположился Гусь-Хрустальный с