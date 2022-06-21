С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152143 владимирцев.

Во Владимирской области на 21 июня выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё 2 жителя подхватили опасный вирус в Гусь-Хрустальном и 1 - Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152143 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41354 заболевших во Владимире, 17939 - в Ковровском районе и 16808 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.