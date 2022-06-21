ФСБ задержала во Владимирской области мужчину, готовившего теракт из-за ненависти к власти РФ. Обвиняемый планировал использовать оружие против представителей власти во время

ФСБ задержала во Владимирской области мужчину, готовившего теракт из-за ненависти к власти РФ. Обвиняемый планировал использовать оружие против представителей власти во время несанкционированного митинга. По информации УФСБ России по Владимирской области, на преступление задержанного сподвигла ненависть к системе государственного управления в РФ. Для этого он самостоятельно изготовил взрывное устройство и оружие: «Мужчина обладает специальными навыками,