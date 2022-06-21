Возбуждено уголовное дело по факту страшной аварии в Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по факту страшной аварии в Челябинской области.Вчера утром под Челябинском произошло страшное ДТП, которое не обошлось без пострадавших. Экскурсионный автобус двигался по трассе М-5 в Ашинском районе и в какой-то момент на всей скорости столкнулся с большегрузом. В результате аварии различные травмы получили девять пассажиров, трое из которых попали в медучреждение.Сейчас в происшествии разбираются правоохранительные органы. Как передает портал , водитель не только грубо нарушил ПДД, но и был несколько раз судим по разным статьям, среди них в том числе оказание услуг ненадлежащего качества.Следственный комитет возбудил уголовное дело, продолжаются мероприятия по установке всех деталей произошедшего.