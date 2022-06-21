В автокатастрофе также пострадала пассажирка Ford Explorer.

В Киржачском районе после столкновения фуры и внедорожника погиб водитель последнего. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Авария произошла 20 июня на 147-м километре трассы А-108 на повороте к деревне Аленино. За рулем грузовика находился 62-летний водитель. На перекрестке «Скания» выехала на красный и въехала в Ford Explorer, которым управлял 68-летний мужчина.В 14-02 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь и ГИБДД. Спасатели деблокировали пострадавших.Водитель внедорожника погиб на месте ДТП. Пассажирка иномарки была госпитализирована.