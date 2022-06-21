Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева противостоять России с лопатами в руках.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева противостоять России с лопатами в руках.Для украинских властей происходящее в их стране – очередное телевизионное шоу, считает Володин. "И если возьмете в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать", – написал политик в своем .Он напомнил, что представители киевской власти не связывают себя со страной: у них счета в зарубежных банках, а семьи находятся за пределами Украины."Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь", – уверен спикер Госдумы.Ранее Володин на возможность предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам политика, страна ни по каким параметрам не подходит для вступления в ЕС. Он напомнил о тотальной коррупции, преступности, разрушенной экономике и власти олигархов на Украине.В Европе это прекрасно понимают, но на первом месте для Запада – желание ослабить Россию, полагает спикер. Для Украины итог будет печален, подчеркнул он.