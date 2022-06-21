В нашем регионе стартовала очередная приёмная кампания в высшие учебные заведения.
Не секрет, что наиболее талантливые, трудолюбивые и амбициозные ребята стремятся продолжить свой путь к мечте в стенах лучших вузов, среди которых Владимирский филиал РАНХиГС занимает особое место.
Лидирующие позиции
Президентская академия (всего у неё 52 филиала) входит в топ-10 многочисленных рейтингов высших учебных заведений страны.
Владимирский филиал РАНХиГС, которому в этом году исполняется 30 лет, неспроста называют кузницей управленческих кадров. В аудиториях вуза «вкушают гранит науки» космонавты, известные на весь мир спортсмены и политики федерального уровня - их привлекает высочайший уровень преподавания, умеренная (особенно по столичным меркам) стоимость обучения и единый диплом московского образца по всей филиальной сети.
Неудивительно, что лучшие абитуриенты из нашего региона стремятся подать документы именно во Владимирский филиал Академии. У самых активных ребят есть возможность получить дополнительные баллы при поступлении, которые могут сыграть решающую роль. Их засчитывают за победы в олимпиадах и конкурсах, знаки отличия ГТО любой из 3-х степеней и, конечно, за аттестаты или дипломы с отличием.
Также есть ещё один немаловажный фактор - система поощрения, которая существует в региональном филиале. К стипендии студентов, которые сдали ЕГЭ с результатами выше 240 баллов, в вузе делают специальную надбавку - 5 тыс. рублей. Для молодых людей и девушек, которые набрали более 280 баллов, в течение первого учебного года к стипендии прибавляют аж 10 тысяч - можно сказать, что за усердие в учёбе ребята получают полноценную зарплату!
Уже сейчас абитуриенты и их родители могут подать документы в вуз. Сделать это можно очно - лично посетив приёмную комиссию Академии. Кроме того, доступны дистанционные варианты: через специальный раздел для абитуриентов на официальном сайте вуза, а также - через «Госуслуги».
Важнейшая задача
Сейчас в региональном филиале Академии ведут набор на 5 программ бакалавриата (экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, юриспруденция), 4 программы специалитета (экономическая безопасность, таможенное дело, судебная и прокурорская деятельность, правовое обеспечение национальной безопасности) и 5 программ магистратуры (экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, юриспруденция), есть возможность поступить в аспирантуру.
Одна из главных задач вуза - трудоустройство студентов. В Академии этот показатель традиционно находится на высочайшем уровне.
- Процент трудоустройства выпускников, по данным мониторинга, который проводит Министерство образования и науки, у нас один из самых высоких по области - более 85%. В прошлом году мы открыли приём на новые специальности: «Таможенное дело» и «Судебная и прокурорская деятельность». В связи с этим расширили свою партнёрскую сеть: подписали соглашения с таможней, прокуратурой, следственным комитетом, судебной системой и адвокатурой. Мы сотрудничаем с крупнейшими организациями области - «АБИ Продакт», «Ферреро Руссия» и «Ютекс РУ». Так мы даём возможность нашим студентам проходить практику и отрабатывать навыки ещё до получения диплома, - говорит директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания области Вячеслав Картухин.
Совместно с лучшими работодателями региона Академия разрабатывает и воплощает в жизнь уникальные профессиональные образовательные программы. Специалисты разных ведомств активно участвуют в обучении будущих коллег - работают с ребятами в аудиториях в качестве спикеров и экспертов, помогают проходить стажировки и практики, которым в вузе уделяют огромное внимание.
- Наши студенты регулярно «выходят в поля», знакомятся с деятельностью органов власти и ведомств, с которыми мы плотно взаимодействуем. Начиная с первого курса, к ребятам проявляют интерес будущие работодатели, ждут, когда они получат дипломы. Благодаря совместной работе наши партнёры участвуют в формировании своих будущих сотрудников с начальных этапов, - рассказывает начальник отдела международного сотрудничества и внешних коммуникаций Владимирского филиала РАНХиГС Мария Маслакова.
Праздник всегда с тобой
Современная жизнь многогранна и динамична, для творческих и разносторонне развитых людей она открывает неизмеримые возможности. Именно поэтому во Владимирском филиале Академии для студентов организовывают насыщенную внеучебную деятельность, которая помогает им полностью раскрыть свой богатый потенциал.
Например, в вузе есть факультативы, благодаря которым ребята могут позаниматься с профессиональными артистами драмтеатра, позаимствовать их навыки и опыт. Студенты открывают в себе таланты, о которых до этого даже не подозревали. В Академии есть замечательные студии танца и вокального мастерства, спортивные секции и тренажёрный зал. По просьбам ребят с этого года в вузе открыли клуб английского языка, где студенты могут поддерживать высокий уровень владения иностранным языком.
Студенты Академии активно участвуют в волонтёрском движении. Они помогают собирать гуманитарную помощь, вещи и одежду для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, заботятся о природе родного края в ходе экологических акций, становятся донорами крови и помогают старшему поколению.
Кроме того, осенью прошлого года в филиале стартовал новый мотивационный проект «Конструктор успеха». Его цель - сформировать у студентов правильное представление об успешном человеке. Ребята получают бесценную возможность на равных пообщаться с успешными руководителями, предпринимателями, политиками и спортсменами. Гости проекта делятся со студентами Академии мнением по важнейшим и животрепещущим вопросам, помогают молодому поколению разобраться в происходящих вокруг событиях, усовершенствовать навыки общения и сформировать собственную точку зрения. В числе экспертов - специалисты не только регионального, но и федерального, а также международного уровней.
Владимирский филиал РАНХиГС регулярно становится площадкой, на которой свободно обсуждают ключевые темы современности. За последнее время здесь провели множество межрегиональных и международных конференций. Студенты и преподаватели выступали с докладами, посвящёнными вопросам информационной безопасности государства, подготовки кадров для госструктур и экспорта российского образования.
Неудивительно, что представители регионального филиала часто добиваются «пальмы первенства» на престижных студенческих конкурсах и чемпионатах. В этом году ребята победили в региональном этапе «Студенческой Весны» и представляли нашу область на всероссийском уровне. Кроме того, студенты Академии завоевали призовые места на Молодёжном кубке по менеджменту «Управляй!» и великолепно выступили на Чемпионате по стратегии и менеджменту Business Battle.
Студентов стараются максимально включить в работу над перспективными проектами, стимулируют их участвовать в интересных мероприятиях, вести активную общественную, спортивную, творческую жизнь. Показательно, что уровень вовлечённости ребят во внеучебную деятельность (среди студентов-очников) достигает 85%. Обратная связь между руководством и студентами работает, словно швейцарские часы. Каждого обязательно выслушают и, что самое главное, услышат.
- Репутация нашего филиала такова, что здесь учиться престижно, кадровый состав очень сильный. Научными исследованиями занимаются все наши преподаватели. Они публикуют свои работы в научных отечественных и международных журналах. Высок рейтинг цитирования их трудов. Процесс повышения квалификации ведём неустанно. Например, на днях заместитель директора Татьяна Старикова защитила докторскую диссертацию, - говорит Мария Маслакова.
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