Всем известно, что у Леонида Ярмольника в Латвии есть недвижимость и вид на жительство. Поклонники заподозрили его в эмиграции.

Всем известно, что у Леонида Ярмольника в Латвии есть недвижимость и вид на жительство. Поклонники заподозрили его в эмиграции.В последнее время появились слухи о том, что Леонид Ярмольник примкнул к покинувшим Россию звездам и якобы сбежал за рубеж. По данным ряда источников, 68-летний артист поселился в Юрмале и не собирается обратно. После этого на него посыпалась критика и обвинения в предательстве.Ярмольник вышел на связь с поклонниками прокомментировал новости о своем отъезде за границу. Актер возразил слухам и заявил, что находится в Москве и ежедневно ходит в театр "Современник" на репетиции. Певец Леонид Агутин также подтвердил то, что его друг и коллега никуда не уезжал.Ранее Леонид Ярмольник заявил, что его семья всю жизнь ездит в Юрмалу, а внуки проводят там все лето. По его словам, это не связано с эмиграцией."Я работаю здесь каждый день, в Москве", – заявил Ярмольник в беседе с .Напомним, что у Леонида Ярмольника есть собственная недвижимость в Юрмале, которую он купил еще в 2013 году, тогда же и получил вид на жительство в Латвии. Поклонники уверены, что именно это может стать причиной бегства артиста в Европу.После начала спецоперации на Украине некоторые российские звезды решили покинуть Россию по разным причинам. Поклонники расценивают такие действия как предательство и побег в непростые для страны времена.