Сообщение оказалось фэйком.

Гороховецкий районный суд приговорил 34-летнего мужчину к трём годам колонии условно. Его обвиняли в ложном сообщении о минировании социальных учреждений.Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области, 13 февраля злоумышленник, находясь в зале ожидания железнодорожной станции Гороховец, позвонил в полицию и пригрозил взрывом вокзала. На место выехали сотрудники экстренных служб. Сообщение оказалось фэйком. Пьяный телефонный «террорист» отсыпался в здании вокзала. При нем нашли мобильный телефон, с которого сделан вызов.На хулигана завели уголовное дело. Суд признал его виновным. Однако шутник отделался условным сроком.