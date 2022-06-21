В Ейске завершается IX российский кинофестиваль Провинциальная Россия. Он собрал множество знаменитых артистов театр и кино. Но каково же было удивление местных жителей, когда они увидели звезд не на сцене или на экране, в самом обычном дворе!

В Ейске завершается IX российский кинофестиваль "Провинциальная Россия". Он собрал множество знаменитых артистов театр и кино. Но каково же было удивление местных жителей, когда они увидели звезд не на сцене или на экране, в самом обычном дворе!Настоящему артисту все равно, где выступать – в большом концертном зале, в военном госпитале, даже на детской площадке во дворе дома. Оказалось, что для праздника нужно совсем немного – микрофон, пара колонок, ноутбук, флешка с музыкой. И огромное желание дарить людям радость. В наше тревожное время это особенно важно – отвлечь от негативной новостной повести.Жители дома 21/1 на улице Энгельса в тихом Ейске не поверили своим ушам и глазам, когда услышали, а потом и увидели в окно Оксану Сташенко – любмую Жаннетту Петровну из сериала "Возвращение Мухтара". Она пела хиты из знаменитых советских кинофильмов. И потрясенные жители дома спустились во двор, чтобы убедиться: это не сон не мираж.С Оксаной пели хором и дуэтом, дети и взрослые, ей признавались в любви, обнимали, делали "селфи". И такая настоящая народная любовь дорогого стоит. Эти простые, лишенные столичного пафоса и снобизма люди – самая преданная и дорогая для артиста публика. Их открытые сердца, искренние улыбки, неподдельные эмоции восхищают бесконечно. Не у каждого есть возможность попасть на концерт или в театр, а тут звезды сами приходят к тебе во двор и поют бесплатно. Разве это не чудо?! Ведь для многих людей артисты – небожители из телевизора и с обложек журналов. А тут их можно и поцеловать, и обнять, и просто прикоснуться. Этот случай, когда гора пришла к Магомеду.Эвелина Бледанс, которая тоже выступала во дворе Ейска признается, что в таком формате работает впервые. Но ей очень понравилось – эмоции зашкаливают. А ее 10-летнего сына Cемена Семина с песней Пьеро восторженные зрители встречали как большого артиста и подарили красивый букет желтых роз.Главной же звездой программы стал победитель 8-го сезона "Голоса" – Заслуженный артист Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков. Его красивый тенор на вокальном телепроекте Первого канала в 2019 году потряс Константина Меладзе, в команде которого и был Аскер. А сейчас мощный голос Бербекова, кажется, слышал весь Ейск. Исполнитель явил себя во всей красе! "Вот кого надо было отправлять на "Евровидение" – шептались потрясенные люди во дворе.Для них этот концерт – большое событие. Ведь теперь можно хвастаться перед друзьями и родственниками: "Сташенко я обнимал, с Бледанс дуэтом пел, а с Бербековым селфи сделал. Нормальные ребята, без короны, и в жизни лучше, чем в телевизоре!"