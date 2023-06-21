6,7 миллиона рублей выманили у пенсионера во Владимире телефонные мошенники. 62-летний житель...

6,7 миллиона рублей выманили у пенсионера во Владимире телефонные мошенники.62-летний житель сообщил в полицию, что неизвестный по телефону посоветовал ему обналичить и перевести сбережения на «безопасный счёт», который якобы уже открыт на его имя. С фальшивого номера банка пенсионеру пришло сообщение с кодом для личного кабинета. И после того, как потерпевший назвал код злоумышленнику, тот похитил находившиеся на вкладе 6,7 млн рублей.Следователем СУ УМВД по Владимиру своевременно было получено судебное решение на блокировку банковского счёта получателя краденных денег. Полицейские совместно с сотрудниками банка заблокировали операцию по переводу денежных средств, принадлежащих потерпевшему, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Владельцем расчётного счёта оказался 18-летний житель Ивановской области. Которому предложили таким образом заработать. А именно, оформить на себя банковскую карту без привязки телефонного номера и передать управление ей заказчику. За что молодой человек получил от организатора криминальной схемы 5 тысяч рублей.Следственные действия по уголовному делу продолжаются.Фото: https://www.pxfuel.com/en