В вузе стартовала приёмная кампания.

Во Владимирском государственном университете стартовала приёмная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.В университете открыто более 2000 бюджетных мест. В 2023 году ВлГУ ведёт прием на обучение по более чем 160 направлениям, среди которых машиностроение, информационные технологии, химия, биология, строительство, юриспруденция, экономика, туризм, педагогика, гуманитарная сфера, искусство и спорт.У абитуриентов есть четыре способа подачи документов: на сайте ВлГУ, через «Госуслуги», лично или почтой. Одно из нововведений - возможность выбрать приоритетные специальности. Теперь все желающие могут не только попытаться поступить на пять направлений, но и выбрать их по степени значимости для себя. Будущего студента сразу зачислят на желаемый факультет.Список необходимых для поступления документов опубликован по .