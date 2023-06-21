Бархатный голос мэрии собирается на другую работу. 21 июня – последний рабочий день Александра Карпиловича на посту начальника по связям с общественностью и СМИ. Свой уход с должности

Бархатный голос мэрии собирается на другую работу. 21 июня – последний рабочий день Александра Карпиловича на посту начальника по связям с общественностью и СМИ. Свой уход с должности Александр Карпилович подтвердил лично. По телефону он сообщил, что с завтрашнего дня выходит на другую работу. А какую – скоро все узнают. Александр Карпилович проработал на должности