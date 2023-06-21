Александр Карпилович покинет пост начальника управления по связям с общественностью и СМИ...

Александр Карпилович покинет пост начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира.Стало известно, что многолетний руководитель этой структуры, председатель Союза журналистов Владимирской области Александр Карпилович покидает свой пост.Он занял эту должность в ходе работы главой областного центра Андрея Шохина. С переходом Андрея Станиславовича в Совет Федерации в ранге сенатора, и избрании главой Владимира Дмитрия Наумова, перемены в руководстве управления по связям с общественностью и СМИ были вполне ожидаемыми.Пока информация о том, кто станет преемником Карпиловича и каким будет новое место работы его самого, не разглашается.Сам Александр Арнольдович в данный момент оказался недоступен для комментариев.ГТРК Владимир