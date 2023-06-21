Анастасии Волочковой не дует покоя то, что дочь решила не звать ее на выпускной.

Анастасии Волочковой не дует покоя то, что дочь решила не звать ее на выпускной.Вчера в микроблоге балерины всея Руси появилось новое видео. Кадры были сделаны во время фотосессии звезды в центре Москвы. Для нее она надела шикарное белое платье. Правда, в комментариях к публикации поклонники обсуждали не преображение Анастасии Волочковой, а ее отношения с единственной дочерью.Повод для этого артистка дала сама. Дело в том, что в подписи к видео она затронула тему, которая, видимо, до сих пор не дает ей покоя. Пару недель назад блондинка сообщила, что наследница приняла решение не приглашать знаменитую маму на выпускной. И это сильно ударило по балерине, которая заявила, что Ариадна просто-напросто ей завидует.Кажется, Анастасию Волочкову не отпускает эта тема. Поэтому под новым роликом она вновь упомянула наследницу."Пока моя дочь не хочет видеть меня на выпускном, где я танцевала не раз... Чтобы не отвлекала внимание от нее", – напомнила публике артистка, заверив, что отвлечет, потому что, мол, есть, чем.Пользователям не понравились рассуждения звезды, поэтому они пожурили ее в комментариях за публичные разборки с дочерью. Многим показалось, что звезда конкурирует со своей кровинушкой, и это, мол, странные отношения."Ариадне можно посочувствовать. Разве нужно соревноваться с дочерью? Какая глупость! Вы бы с ней просто поговорили, а не осуждали", – пишут россияне на странице Анастасии Волочковой.