Аварийный дом во Владимирской области 6 лет дожидался сноса. Прокуратурой Меленковского района...

Аварийный дом во Владимирской области 6 лет дожидался сноса.Прокуратурой Меленковского района установлено, что ещё в 2017 году многоквартирный дом на улице Лесная, 10 в Меленках признан аварийным и подлежащим сносу. Последний жилец покинул его два года назад, но дом стоит до сих пор.Это создает условия для проникновения внутрь бездомных и детей, что может привести к травмам и даже гибели людей. Кроме того, заброшенный дом ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инфраструктуры.Прокурор обратился с иском в Меленковский райсуд, чтобы администрация района снесла аварийный дом в течение двух месяцев, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Иск прокуратуры суд удовлетворил.Фото: https://www.pxfuel.com