В киноцентре Октябрь состоялась премьера реалити-шоу Выжить в Дубае. Примечательно, что это не франшиза, а полностью отечественный проект, придуманный актером Павлом Волей и спортсменкой Ляйсан Утяшевой. Корреспондент Дни.ру поговорил с ними.

В киноцентре "Октябрь" состоялась премьера реалити-шоу "Выжить в Дубае". Примечательно, что это не франшиза, а полностью отечественный проект, придуманный актером Павлом Волей и спортсменкой Ляйсан Утяшевой. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ними.Идея необычного шоу пришла в головы Воле и Утяшевой после того, как они застряли на машине в кишащей змеями и скорпионами пустыне Арабских Эмиратов, оставшись к тому же без мобильной связи. Выживанию в экстремальных условиях и посвящен их проект. Причем это первое шоу, в котором Воля и Утяшева, состоящие с 2012 года в браке, снимались вместе."Мы всю жизнь находимся в противоположных командах, – улыбается Ляйсан. – Паша в команде "Мечтаю поправиться", а я, напротив в команде "Мечтаю похудеть". Это обречено! И в этом проекте мы тоже будем по разные стороны баррикад".Среди участников проекта – Тимур Батрутдинов. "Мы уговаривали его с двух сторон – и Павел, и я, – признается Утяшева. – У него было еще три предложения, но он выбрал наше реалити, в котором надо было выживать и бороться за приз в 10 миллионов".В арабской пустыне экстремальные температуры – до 60 градусов жары. "Нам посоветовали местные пить подсоленную воду и ни в коем случаем не раздеваться, чтобы одежда сохраняла собственную температуру тела", – делится опытом Утяшева.А вот о жилье в Эмиратах Воля и Утяшева, как многие их коллеги, не думают. "Мы находились там по долгу службы, поснимались, и хватит", – улыбается Павел.