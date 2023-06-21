Певец исполнил мечту наследника и помог ему реализоваться в мире моды.

Певец исполнил мечту наследника и помог ему реализоваться в мире моды.Филиппа Киркорова можно назвать поистине счастливым человеком. В свои 56 лет народный артист России имеет все, о чем можно только мечтать. Он носит звание поп-короля отечественной сцены, может похвастаться успешной карьерой и огромным числом фанатов, а также является отцом двоих замечательных детей.Артист не скрывает, что старается воспитывать отпрысков в строгости. Впрочем, иногда певец не отказывает себе в удовольствии побаловать любимых детей, особенно, если для этого есть хороший повод. Так, в конце прошлого года поп-король с размахом отметил 11-й день рождения дочери Аллы-Виктории. А теперь настала очередь нового большого праздника.Через несколько дней, 29 июня, сыну артиста Мартину тоже исполнится 11 лет. В честь этого важного события Филипп Киркоров сделал наследнику роскошный подарок. Певец помог отпрыску реализоваться в мире моды, которым он увлекся не так давно, и создать свою первую коллекцию одежды. Показ творений состоится в день рождения мальчика.Воплотить наброски и идеи в жизнь Мартину помогла дизайнер Аника Керимова. Профессионал рассказала, что впервые увидела рисунки ребенка еще год назад и уже тогда разглядела в нем талант. Кроме того, Керимова раскрыла некоторые подробности о будущей коллекции. По ее словам, наряды, представленные на показе, будут доступны не всем. Также выяснилось, что исполнение мечты обошлось семье более чем в 10 миллионов рублей."Я сразу решила, что она должна быть в сегменте люкс. Все наряды – уникальные, много ручной работы, вышивки. Исполнить каждый рисунок очень непросто", – рассказала дизайнер.