Для того чтобы один солдат сражался на передовой, на него в тылу должны были работать 200 человек.

«Для того чтобы один солдат сражался на передовой, на него в тылу должны были работать 200 человек» - пишет историк и краевед Василий Новиков в своем канале «История для забывчивых».«Вам тяжелее»Ребёнок войны и труженик тыла Владимир Илюшкин рассказывал о своём отце — колхозном трактористе, который в 1941 году ушел воевать, участвовал в обороне Москвы, освобождал от фашистов Европу и вернулся домой с орденами и медалями. А когда сын расспрашивал отца и других вернувшихся ветеранов о войне, знаете, что они все отвечали на его «а расскажи...»? «Вам здесь тяжелее было».И вот это потрясающе — люди, который каждый день рисковали жизнью на поле боя, говорили, что тяжелее, чем им, было тем, кто ради Победы трудился в тылу.В этом признании — и понимание того факта, что любое противостояние — это ещё и противостояние материальных ресурсов, которые даёт промышленность, и точность, мудрость, благодарность фронтовиков людям, старавшимся каждый день делать невозможное.Тем, кто, например, как Николай Михайлович Советов, работая на заводе комбайнов, переквалифицировался на сборку истребителей, потому что стране нужны были боевые самолеты. Тем, кто как Василий Алексеевич Дегтярёв и Иван Сидорович Лещинский в годы ВОВ разрабатывал новые, более совершенные виды вооружений, потому что нам противостоял хорошо оснащённый враг.Незаменимые естьПоследние 30 лет мы живём в торговом изобилии, когда купить можно абсолютно любой товар — благодаря нашей промышленности, прекрасно научившейся конкурировать на мировом рынке. Но чего ей это стоило?Хоть кто-нибудь из воспринимающих как должное наличие в супермаркетах сотен сортов колбасы, кисломолочки, кондитерки, кофе, макарон, выпечки, а в торговых центрах — одежды, обуви, аксессуаров, мебели и прочих промтоваров на любой вкус знает, сколько лет и инвестиций (чаще всего в кредит) на это потратили? На организацию производств? На привлечение и обучение квалифицированных кадров, без которых даже самая лучшая линия работать не будет?А теперь представьте, что производитель, например, ваших любимых шоколадных батончиков, сосисок, сыра (или любого другого товара, ставшего обязательным атрибутом вашей жизни) остановил или сократил производство, потому что лишился ключевых сотрудников.Ладно, батончики. А если речь о продукте, без которого в принципе не прожить?Товарное изобилие не появляется по взмаху волшебной палочки. Это всегда колоссальный труд — начиная с работ на погрузке, на линиях и заканчивая менеджментом всех производственных процессов. А учитывая технологичность современных заводов, каждой специальности нужно учиться несколько лет, поэтому незаменимые — есть!Нужен закон?Особенно важно осознавать важность квалифицированных кадров для стратегических производств (тем более с мобилизационным заданием) — производителей как раз жизненно необходимых товаров: еды, лекарств, средств гигиены, одежды и т.д. Нужно сделать всё возможное, чтобы ни при каких обстоятельствах, ни при какой ЧС (хотя надеемся, она никогда не случится) стратегически важные заводы не остановились. Хорошая тема для законодателей...И речь, прежде всего, о ключевых специалистах, бронь на которых, очевидно, должна быть утверждена законом автоматически. Чтобы в случае ЧС, директорам заводов не пришлось, как в прошлом году, тратить массу сил и времени, доказывать необходимость для производства каждого человека из подлежащих частичной мобилизации. Потому что автоматическая бронь — это не «отмазка» для тех, кто остаётся. Это залог того, что у людей будут еда, лекарства и всё необходимое для жизни. Тем более, иногда оставаться сложнее, чем уходить.