Александр Карпилович покинул пост начальника по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира. 21 июня стал последним днем его работы в этой должности. В ходе телефонного разговора

Александр Карпилович покинул пост начальника по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира. 21 июня стал последним днем его работы в этой должности. В ходе телефонного разговора Александр Арнольдович пояснил, что 22 июня он выходит на новое место работы. Правда, глава пресс-службы мэрии воздержался от комментариев по поводу нового места трудоустройства. Александр Карпилович проработал в