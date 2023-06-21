Смотрите в дайджесте: – Во Владимире строящийся Рпенский проезд уже выводят на улицу Юбилейную – В субботу во Владимире ограничат движение в центре
<a href="https://33live.ru/novosti/21-06-2023-dajdzhest-obshhestvo-21062023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 21.06.2023</a> - Смотрите в дайджесте: – Во Владимире строящийся Рпенский проезд уже выводят на улицу Юбилейную – В субботу во Владимире ограничат движение в центре
[url=https://33live.ru/novosti/21-06-2023-dajdzhest-obshhestvo-21062023.html]Дайджест (общество) 21.06.2023[/url] - Смотрите в дайджесте: – Во Владимире строящийся Рпенский проезд уже выводят на улицу Юбилейную – В субботу во Владимире ограничат движение в центре