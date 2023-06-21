Регина Тодоренко привлекла внимание своих подписчиков к раскритиковавший ее девушке.

Регина Тодоренко привлекла внимание своих подписчиков к раскритиковавший ее девушке.Регина Тодоренко, которая буквально на днях рассказала широкой общественности о том, как же прошли ее вторые роды, явно не ожидала, что в Сети найдутся те, кто захочет покритиковать позицию молодой матери.Некая девушка, ознакомившись с умозаключениями Регины, скопировала их на свою страничку. И уже под этой записью, совершенно не стесняясь выражениях, написала о том, что Тодоренко, мягко говоря, не в себе, а когнитивные процессы в ее мозге прекратились сразу же, как лоно телеведущей покинула плацента.Этот комментарий настолько вывел Регину Тодоренко из себя, что женщина записала для своего блога видео, в котором, обратившись к подписчикам, порассуждала о том, какие же травмирующие события могли произойти в жизни ее оппонентки, что та решилась на такие грубости.Следом за этим Тодоренко пригласила поклонников на страницу ее критика. Решила ответить на негатив добром и предложила всей своей фан-базе написать этой "красивой и умной девушке" пару ласковых."Давайте накидаем ей лайков", – растянув лицо в улыбке пропела Регина Тодоренко.Остается только надеяться, что и подписчики телеведущей не менее осознаны и позитивны, а потому исполнят волю Регины Тодоренко в полном соответствии с ее просьбой.