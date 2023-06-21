Для ремонта ванной комнаты в 2023 году актуально выбирать природные материалы и цвета.

Для ремонта ванной комнаты в 2023 году актуально выбирать природные материалы и цвета.Быстро принять душ утром или понежиться в ванной с пеной и морской солью вечером... Ванная комната – это наше личное пространство для релаксации. Это место, где мы получаем заряд бодрости в начале дня и расслабляемся по его окончанию. Поэтому очень важно, чтобы зона отдыха приносила нам не только физическое, но и эстетическое наслаждение.Добиться этого эффекта можно, если правильно подобрать дизайн ванной комнаты. Какие тренды наиболее актуальны в текущем году, рассказала дизайнер Полина Цветкова. Эксперт назвала пять основных решений для модного ремонта.В 2023 году тренд на экологичность остается актуальным как никогда. Для ремонта ванной комнаты лучше всего использовать натуральные материалы. Дизайн, в котором преобладают камень или дерево, способен создать атмосферу гармонии и чистоты.Аналогично и с цветовой гаммой. Конечно, вопрос цвета остается делом вкуса каждого человека, однако в 2023 году трендом является природная палитра: различные оттенки почвы и зелени.При этом не стоит забывать, что мы живем в цифровую эпоху, переполненную всевозможными гаджетами. В ремонте можно использовать современные технологии, например, умный свет или унитаз с функцией экономии воды.Еще один тренд текущего года может подойти не всем, особенно он не понравится перфекционистам. Однако нынче модно подбирать для ванной комнаты несовершенные детали, в том числе, плитку ручной работы с дефектами.Последний тренд стал актуальным в эпоху ковида, когда многие из нас перешли на удаленную работу. Некоторые добавили в ванную комнату элементы SPA-зоны, будь то паровой душ или ванная с гидромассажем.