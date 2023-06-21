Риелтор с эксклюзивным договором будет активнее продавать недвижимость.

Риелтор с эксклюзивным договором будет активнее продавать недвижимость.Неосведомленным граждан может показать, что "эксклюзивный" договор продажи недвижимости предполагает какие-то привилегии для одной из сторон сделки, однако риелторы вкладывают в этот термин немного иной смысл.На профессиональном языке эксклюзивный догов означает преимущественное право одного риелтора или одного агентства по недвижимости представлять интересы клиента. Иными словам, данный документ гарантирует, что собственник дома или квартиры не будут обращаться к другим специалистам.Зачастую люди неверно трактуют смысл эксклюзивности и отказываются подписывать договор. Например, кому-то может показаться, что документ предполагает большую комиссию для риелтора. Однако, как правило, вознаграждение не меняется.В чем же заключаются преимущества и недостатки эксклюзивного договора? Очевидным плюсом является готовность риелтора активно заниматься продажей недвижимости, ведь он получил гарантию от собственника.Еще одно преимущество – более высокая цена продажи. Зачастую конкурирующие риелторы намеренно снижают стоимость недвижимости, чтобы гарантированно продать объект, пусть и за меньшее вознаграждение.Кроме того, обращаясь к одному специалисту, клиент экономит свое время. Однако участие всего одного специалиста может привести к неправильной оценке лота, не будет конкуренции мнений. Если же один единственный риелтор окажется неопытным или неграмотным специалистом, то продажа недвижимости затянется.